حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 696 حكما قضائيا في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وأكثر من 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

كما ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص “3 فرد خرطوش” بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الشابو والبودر.

كما ضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 6 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 696 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

