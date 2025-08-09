السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 696 حكما قضائيا في أسوان ودمياط

حملات أمنية تضبط
حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 696 حكما قضائيا

 شن  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات 

 وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وأكثر من 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

كما ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص “3 فرد خرطوش” بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

الداخلية تضبط 146 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين وتحرر 140 ألف مخالفة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ4 ملايين جنيه و5 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الشابو والبودر.

كما ضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 6 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 696 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط المحكوم عليهم الهاربين مديرية أمن دمياط مخدر الحشيش مخدر الهيدرو متجرى المواد المخدرة قطاع الأمن مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 146 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين وتحرر 140 ألف مخالفة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ4 ملايين جنيه و5 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في الشرقية

الجوازات تواصل تيسير إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن

تفاصيل الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية.. بدء سحب الكراسات اليوم.. مزايا بعد التخرج تشمل خدمات اجتماعية وحوافز للمتفوقين.. وهذه إجراءات وشروط التقديم

أماكن سحب كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

حالة المرور اليوم، كثافة خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة رغم الإجازة

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو عن مزاولة مهنة "منادي سيارات" بدون ترخيص بالقاهرة

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

مصر وتركيا تشددان على رفض تهجير الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads