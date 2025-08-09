مواعيد افتتاح دوري الجمهورية للناشئين والشباب 2025-2026

أعلن اتحاد الكرة ضربة البداية ومواعيد انطلاق منافسات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 موسم 2025-2026.

مواعيد افتتاح دوري الجمهورية للناشئين والشباب

دوري الجمهورية للشباب 2005: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2007: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2009: السبت 6 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2011: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

وأعلن اتحاد الكرة الشروط المنظمة لبطولات الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025-2026 لمسابقات موالید 2005-2007- 2009- 2011.

شروط دوري الجمهورية للناشئين

وجاء الشروط المنظمة لبطولة الفريق الثاني مواليد 2005 ولبطولات الشباب والناشئين القسم الأول كالتالي..

أولا: قواعد البطولة

تعتبر هذه الشروط جزء لا يتجزأ من لائحة المسابقات ومكملة لها.

يتم تطبيق قوانين كرة القدم ولائحتي المسابقات وشئون اللاعبين والتعديلات التي طرأت على كل منهما في جميع المباريات وعلى جميع عناصر اللعبة.

ثانيا: نظام البطولات

يتم تنظيم بطولة للفريق الثاني مواليد 2005 وللمراحل السنية مواليد (2007- 2009-2011) لأندية القسم الاول.

أولا: بطولات مواليد 2005 - 2007-2009-2011

يتم تنظيم بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 وبطولات الشباب والناشئين مواليد -: 2007-2009-2011) من مرحلتين.. كالآتي

المرحلة الأولى:

تنظیم دوری من دور واحد لعدد 21 فريق بإجمالي عدد (21) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية السبعة الأوائل:

يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (7) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الأول إلى المركز السابع وتحديد بطل المسابقة.

الأندية من الثامن إلى الحادي والعشرون:

يتم تنظيم دوري من دور واحد لعدد (14) فريق باجمالي (13) جولة لتحديد ترتيب الفرق من المركز الثامن إلى المركز الحادي والعشرون.

