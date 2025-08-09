السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد افتتاح دوري الجمهورية للناشئين والشباب 2025-2026

مواعيد الجولة الأولى
مواعيد الجولة الأولى لمباريات دوري الجمهورية للناشئين

 أعلن اتحاد الكرة ضربة البداية ومواعيد انطلاق منافسات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 موسم 2025-2026.

مواعيد افتتاح دوري الجمهورية للناشئين والشباب 

دوري الجمهورية للشباب 2005: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2007: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2009: السبت 6 سبتمبر 2025 - 4 عصرا 

دوري الجمهورية للناشئين 2011: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

 وأعلن اتحاد الكرة الشروط المنظمة لبطولات الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025-2026 لمسابقات موالید 2005-2007- 2009- 2011.

 

شروط دوري الجمهورية للناشئين

 وجاء الشروط المنظمة لبطولة الفريق الثاني مواليد 2005 ولبطولات الشباب والناشئين القسم الأول كالتالي..

أولا: قواعد البطولة

تعتبر هذه الشروط جزء لا يتجزأ من لائحة المسابقات ومكملة لها.
يتم تطبيق قوانين كرة القدم ولائحتي المسابقات وشئون اللاعبين والتعديلات التي طرأت على كل منهما في جميع المباريات وعلى جميع عناصر اللعبة.

ثانيا: نظام البطولات

يتم تنظيم بطولة للفريق الثاني مواليد 2005 وللمراحل السنية مواليد (2007- 2009-2011) لأندية القسم الاول.

أولا: بطولات مواليد 2005 - 2007-2009-2011
يتم تنظيم بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 وبطولات الشباب والناشئين مواليد -: 2007-2009-2011) من مرحلتين.. كالآتي
المرحلة الأولى:
تنظیم دوری من دور واحد لعدد 21 فريق بإجمالي عدد (21) جولة

المرحلة الثانية:
الأندية السبعة الأوائل:
يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (7) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الأول إلى المركز السابع وتحديد بطل المسابقة.

الأندية من الثامن إلى الحادي والعشرون:
يتم تنظيم دوري من دور واحد لعدد (14) فريق باجمالي (13) جولة لتحديد ترتيب الفرق من المركز الثامن إلى المركز الحادي والعشرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الجمهورية للناشئين دوري الجمهورية للناشئين والشباب اتحاد الكرة دوري الجمهورية للشباب 2005 دوري الجمهورية للناشئين 2007 دوري الجمهورية للناشئين 2009 دوري الجمهورية للناشئين 2011

مواد متعلقة

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2011 المرحلة الأولى

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007 المرحلة الأولى

نفس ترتيب لقاءات الكبار.. جدول مباريات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

مصر وتركيا تشددان على رفض تهجير الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads