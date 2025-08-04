أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 المرحلة الأولى موسم 2025-2026 بمشاركة 21 فريقا، نفس عدد أندية الدوري الممتاز.

وتقام المباريات بنفس ترتيب مباريات الدوري الممتاز للكبار، حيث تنطلق مسابقة دوري الجمهورية 2009 للناشئين يوم 6 سبتمبر المقبل.

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 المرحلة الأولى

وأعلن اتحاد الكرة الشروط المنظمة لبطولات الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025-2026 لمسابقات موالید 2005-2007- 2009- 2011.

شروط دوري الجمهورية للناشئين

وجاء الشروط المنظمة لبطولة الفريق الثاني مواليد 2005 ولبطولات الشباب والناشئين القسم الأول كالتالي..



أولا: قواعد البطولة

تعتبر هذه الشروط جزء لا يتجزأ من لائحة المسابقات ومكملة لها.

يتم تطبيق قوانين كرة القدم ولائحتي المسابقات وشئون اللاعبين والتعديلات التي طرأت على كل منهما في جميع المباريات وعلى جميع عناصر اللعبة.



ثانيا: نظام البطولات

يتم تنظيم بطولة للفريق الثاني مواليد 2005 وللمراحل السنية مواليد (2007- 2009-2011) لأندية القسم الأول.



أولا: بطولات مواليد 2005 - 2007-2009-2011

يتم تنظيم بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 وبطولات الشباب والناشئين مواليد -: 2007-2009-2011) من مرحلتين.. كالآتي

المرحلة الأولى:

تنظیم دوری من دور واحد لعدد 21 فريقا بإجمالي (21) جولة.



المرحلة الثانية:

الأندية السبعة الأوائل:

يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي (7) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الأول إلى المركز السابع وتحديد بطل المسابقة.



الأندية من الثامن إلى الحادي والعشرون:

يتم تنظيم دوري من دور واحد لعدد (14) فريقا بإجمالي (13) جولة لتحديد ترتيب الفرق من المركز الثامن إلى المركز الحادي والعشرين.

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