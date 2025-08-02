السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

اتحاد الكرة ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة

محمد أبو النجا بونجا
محمد أبو النجا "بونجا"

اتحاد الكرة، نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

شوبير يعلن وفاة بونجا

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "خالص العزاء في وفاة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وكان محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة، دخل في غيبوبة مفاجئة إثر مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن الإصابة بمرض الصفراء.

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