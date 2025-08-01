الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

رأس البر تستقبل الزائرين في عطلة نهاية الأسبوع وسط أجواء صيفية مميزة

شواطئ راس البر كاملة
شواطئ راس البر كاملة العدد

شهدت مدينة رأس البر اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من الصباح، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء صيفية مميزة، وزحام ملحوظ على الشواطئ.

استعدادات مكثفة لخدمة المصطافين

 واصلت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وتسهيل حركة الدخول والخروج، وتقديم الدعم اللوجيستي على الشواطئ، وذلك وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن خطة موسم صيف 2025.

إنقاذ 57 حالة وتسليم 73 طفلًا تائها

تعمل فرق الإنقاذ البحري يوميا من شروق الشمس وحتى الغروب، مدعومة بأبراج مراقبة ومعدات بحرية وخيم مخصصة لتجميع الأطفال التائهين، إلى جانب نقاط إسعاف ثابتة.

 وأسفرت الجهود المبذولة اليوم عن إنقاذ 57 حالة من الغرق، وتسليم 73 طفلا تائها إلى ذويهم بسلام.

بلاج راس البر  يمتلئ بالرواد 
بلاج راس البر يمتلئ بالرواد 

 

انتظام حركة النقل واستقبال رحلات اليوم الواحد

على الجانب الآخر، استقبلت الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد أعدادا كبيرة من السيارات الوافدة بشكل دوري، فيما انتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجي، وحركة النقل الداخلية، سواء بسيارات الأجرة المخصصة وفقا لخطوط السير، أو من خلال وسيلتي الطفطف والأتوبيسات على امتداد شارع بورسعيد.

 

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