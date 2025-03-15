السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

55.24 جنيهًا ببنك مصر، أسعار اليورو صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم، شهد  سعر اليورو استقرارا أمام  الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم السبت 15 مارس 2025 وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرا التالى: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

 

اليورو 
سعر اليورو 

 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري CBOE

  • 54.97  جنيه للشراء.
  • 55.13  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر BM

  • 54.76  جنيه للشراء.
  • 55.24 جنيه للبيع.

اقرا التالى: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

 

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول CA

  • 54.97  جنيه للشراء.
  • 55.13  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر QNB

  • 54.95  جنيه للشراء.
  • 55.24 جنيه للبيع.

 

اليورو 
سعر اليورو 

 

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري NBOE

  • 54.78  جنيه للشراء.
  • 55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية AB

  • 54.76  جنيه للشراء.
  • 55.24 جنيه للبيع.

اقر االتالى:سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

 

سعر اليورو في بنك القاهرة CB

  • 54.76  جنيه للشراء.
  • 55.24 جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو ؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

سعر اليورو
سعر اليورو

 

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو) نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار اليورو البنك الأهلى المصرى سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو اليوم سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو في البنك

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

حصاد حركة البورصة خلال أسبوع، 6 قطاعات تستحوذ على قائمة الأسهم المقيدة، 86.4 % صافي تعاملات المصريين، و5 شركات وساطة تتصدر قائمة الأكثر تداولات

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي "آخر تحديث"

مؤشر الدولار يستقر عالميا ويسجل 103.84 نقطة

مؤشر الذهب يشتعل عالميا، الأونصة تتخطى حاجز الـ 3000 دولار

أخبار الاقتصاد اليوم، بنك مصر يوزع 100 ألف كرتونة رمضانية، تخفيضات تصل لـ 35% على الأجهزة الكهربائية احتفالا بعيد الأم، والذهب يستقر بالصاغة بعد موجة ارتفاعات جنونية

استقرار سعر جرام الذهب، آخر تحديث لحركة البيع والشراء للمعدن الأصفر مساء اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تخبط في الكرة المصرية، شوبير: الأهلي قوة مصر الناعمة الوحيدة والمطلوب مساندته

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تزوير "رصيد الإجازات"

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

رابطة الأندية تعلن اليوم عقوبات مباراة القمة على الأهلي

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت 15 مارس 2025

منوعات

المزيد

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

حدث في 15 من رمضان سنة 3هـ، مولد الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين

المزيد
الجريدة الرسمية