رئيس الإنجيلية: يحسب للقيادة السياسية رعايتها للعيش المشترك

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بوضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالعسيرات بمحافظة سوهاج، وسط أجواء من الفرح والمشاركة الكبيرة من أبناء الكنيسة وأهالي المنطقة، وذلك في إطار جولته الرعوية بمحافظات صعيد مصر.

سنودس النيل الإنجيلي

شارك في الاحتفال القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عايد حنا، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والقس نظمي لوقا، راعي كنيسة العسيرات، إلى جانب عدد من قادة السنودس، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية في مسيرة الكنيسة بالعسيرات، مؤكدًا أن إعادة بناء الكنيسة تأتي لتلبية احتياجات روحية ورعوية وخدمية لأبناء المنطقة. وقال:

"الكنيسة ملح وخميرة ونور، ومنارة للسلام والخدمة، ومكان يجمع القلوب على المحبة. أشكر القيادة السياسية التي ترعى العيش المشترك واللحمة الوطنية، وأشكر جميع الحضور. لن ننسى أبدًا الصورة التي جمعتنا اليوم من أجل وضع حجر الأساس، وأصلي أن يبارك الله مدينة العسيرات."

وخلال جولته، التقى رئيس الطائفة بقيادات رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج، وكان في استقباله الدكتور الشيخ وجيه القط نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين، وذلك بحضور قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وأعضاء مجلس إدارة وخدام الرابطة.

وقد أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن اعتزازه الكبير بالدور الريادي للرابطة في خدمة الكنيسة المحلية وتمكينها، قائلًا:

"أنتم نموذج حي للعمل الإنجيلي المؤثر، وإسهامكم في إعداد الخدام وخدمة المجتمع شهادة حية على إيمانكم العميق برسالة الكنيسة."

تأسست رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج عام 1991 على يد الخدام المؤسسين المهندس بهجت زاهر، والدكتور ناصر خليفة، والدكتور الشيخ وجيه القط. بدأت الخدمة برعاية شباب الجامعة السوهاجيين والمغتربين، وكانت بمثابة مركز تدريب ومصنع للخدام، تخرّج منه مئات الخدام وعشرات القسوس في مختلف المذاهب الإنجيلية.

حاليًا تضم الرابطة أكثر من 150 خادمًا ما بين متفرغين بدوام كامل أو جزئي، إضافة إلى أكثر من 200 متطوع، يخدمون الرب في جميع كنائس سوهاج بمختلف الطوائف والمذاهب الإنجيلية. وتعمل الرابطة من خلال 30 مشروعًا خدمة و20 فريقًا، يصل تأثيرهم السنوي إلى ما بين 40 و60 ألف شخص، عبر خدمات تنموية وكرازية وتلمذة وإعداد خدام وتدريب قادة.

