رئيس الإنجيلية: اجتماع المصريين معا بالمحبة يكشف وجه بلدنا الحقيقي

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بمحافظة سوهاج، بمناسبة تنصيب القس مايكل يعقوب شحاتة راعيًا للكنيسة، وتنصيب القس ميشيل ناجي راعيًا شريكًا، وسط حضور جماهيري كبير داخل الكنيسة ضم مختلف أطياف الشعب من أبناء محافظة سوهاج، في أجواء مليئة بالمحبة والفرح والالتفاف الوطني حول الكنيسة وخدامها.

وجه مصر الحقيقي

وشهد احتفال التنصيب حضور القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس عايد حنا، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، إلى جانب القس خير خليفة، رئيس مجلس الكنيسة، والقس يوسف عطالله، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع سوهاج، والقس ماهر فؤاد، سكرتير المجمع، والشيخ رؤوف فؤاد نائب رئيس مجمع سوهاج، والشيخ ماهر فؤاد، سكرتير المجمع، والشيخ ممدوح رمزي، شيخ الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والشيخ فريد فارس شيخ الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والشيخ عياد عبد الشهيد، سنودس النيل الإنجيلي، بالإضافة إلى عدد كبير من قسوس وخدام وشعب الكنائس الانجيلية بمحافظة سوهاج.

كما شارك في الحضور سيادة اللواء نادر نبيل، المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، وعدد من أصحاب الفضيلة ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية، والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته، قال الدكتور القس أندريه زكي:

“هذا هو وجه مصر الحقيقي... أن يجتمع المصريون من مختلف الأطياف ليحتفلوا معًا اليوم. إن مشهد اليوم عظيم ومبهج، ويمثل فرحة حقيقية بالمحبة والخدمة”.

وأضاف: "ها أنا ذا صانع أمرًا جديدًا... قد تجعلنا الحياة أحيانًا نشعر بالخوف ونقلق بشأن المستقبل، لكن الله هو سيد الأحداث والزمن. نحن نثق في إله حي، له الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يحدث".

"نصلي أن يحفظ الله بلادنا وسط كل التحديات، نحن لا نعتمد على ظروفنا، بل نتكل على الله الذي يعبر بنا إلى المستقبل، كما علينا أيضًا أن نتذكر دعوتنا للمحبة العملية، والتضامن مع المحتاجين، كما علمنا السيد المسيح".

