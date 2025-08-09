السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وقف إبادة غزة أبرزها، 3 ملفات رئيسية تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

 يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر اليوم السبت يلتقي خلالها كبار المسئولين المصريين.

الأوضاع في قطاع غزة

 ومن المقرر أن يبحث فيدان في زيارته قضايا ثنائية والمستجدات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات.

المباحثات التركية المصرية 

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات التركية المصرية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة  فضلا عن على الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع والتأكيد على أن أفعال إسرائيل التي تستهدف نسف حل الدولتين وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليمي.

 العلاقات المصرية-التركية

وتلقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا الأسبوع الماضي  من "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية-التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الاوسط.

أشاد الوزيران بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع ما يشهده العام الجاري من الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

 تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وأبدى الوزيران تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالنظر للإمكانات التي يتمتع بها البلدان والعمل على وصول حجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار فضلا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وعلى ضوء ما ورد في الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي انعقد برئاسة رئيسي البلدين في سبتمبر 2024.

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأوضاع فى قطاع غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على دورها ومساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة

أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

أحدث أسعار المانجو اليوم السبت 9 أغسطس 2025

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

سعر السمك اليوم السبت، البلطي "رايح جاي" وهذا سعر البوري والمكرونة بعد قفزة أمس

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والكانتلوب والعنب يواصل انخفاضه

أسعار الخضار اليوم، الخيار يسجل 12 جنيها والليمون يستقر على ارتفاع أمس

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads