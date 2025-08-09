وقف إبادة غزة أبرزها، 3 ملفات رئيسية تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر اليوم السبت يلتقي خلالها كبار المسئولين المصريين.

الأوضاع في قطاع غزة

ومن المقرر أن يبحث فيدان في زيارته قضايا ثنائية والمستجدات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات.

المباحثات التركية المصرية

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات التركية المصرية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة فضلا عن على الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع والتأكيد على أن أفعال إسرائيل التي تستهدف نسف حل الدولتين وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليمي.

العلاقات المصرية-التركية

وتلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا الأسبوع الماضي من "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية-التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الاوسط.

أشاد الوزيران بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع ما يشهده العام الجاري من الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وأبدى الوزيران تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالنظر للإمكانات التي يتمتع بها البلدان والعمل على وصول حجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار فضلا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وعلى ضوء ما ورد في الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي انعقد برئاسة رئيسي البلدين في سبتمبر 2024.

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.

