عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى مظاهرات كبيرة بتل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة الجميع إلى الخروج، قائلة إن "إعادة المختطفين أمر يخصنا جميعا وسنعيدهم".

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى مظاهرات كبيرة بتل أبيب 

 ويأتي ذلك بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة واضحة نحو تصفية القضية الفلسطينية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسئولين عسكريين إسرائيليين، إن السيطرة على مدينة غزة وسط القطاع تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لبحث الخطوات بعد قرار السيطرة على مدينة غزة.

بحث السيطرة على قطاع غزة 

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

