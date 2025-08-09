السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

مصرع مزارع بسبب إصابته بطلق ناري في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 لقى مزارع مصرعه بمستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال فض مشاجرة بين اثنين من أبناء عمومته، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، مفاده إصابة مزارع إثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من دخوله المستشفى.

وبعد الفحص تبين مصرع ه.ر، في الأربعينيات من عمره، بطلق ناري، إثر مشاجرة بين اثنين من أبناء عمومته بسبب قطعة أرض أسرع لفض الاشتباك بينهما أصيب برصاصة في رأسه أودت بحياته في قرية الحجيرات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

