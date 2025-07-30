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تعليم الفيوم: الانتهاء من تجهيز 215 مدرسة كمراكز انتخابية لمجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها أعدت 215 مدرسة لتكون مركزًا انتخابيا خلال انتخابات مجلس الشيوخ، بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين مقار اللجان.

تجهيز المراكز الانتخابية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم تحهيز جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية من حيث، النظافة العامة ودورات المياه، وصيانة الكهرباء والإنارة والتهوية، ودهان الفصول وتشجير الساحات، وتركيب أعلام مصر أعلى المباني، وتخصيص مكتب لائق لرئيس اللجنة وتوفير مصدر تهوية، وتحديد علامات الاتجاه إلى غرف التصويت، وتجهيز مقاعد للناخبين للانتظار، وتجهيز الإذاعة المدرسية لتشغيل الأغاني الوطنية، وتجهيز فرق العمل بالمدارس من المعلمين  للعمل على استقبال الناخبين بمقار اللجان بالمدارس، وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الانتخابات.

 

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية، لسرعة التواصل المباشر مع رؤساء مجالس المدن وشركات المرافق، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة وهادئة.


موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 و2 أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، بينما يصوّت المصريون في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.
 

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