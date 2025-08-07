الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

شق وجهه لهذا السبب، حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة والتسبب بإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم شرطة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على أثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبسؤال الطفل المجني عليه قرر أنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتهم منه والدته اعترض طريقه شاب ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب. 

وأضاف المجني عليه أن المتهم أخرج سلاحا أبيض من جيبه ثم شق به وجهه قائلا: "دي علامة علشان تفضل فاكرني".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة أمن القاهرة

