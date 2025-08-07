شق وجهه لهذا السبب، حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طفل بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة والتسبب بإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم شرطة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على أثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبسؤال الطفل المجني عليه قرر أنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتهم منه والدته اعترض طريقه شاب ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أخرج سلاحا أبيض من جيبه ثم شق به وجهه قائلا: "دي علامة علشان تفضل فاكرني".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.