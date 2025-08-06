المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل جارهما بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل جارهما وإصابة نجله بسبب خلافات الجيرة، وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الشروع في قتل المجني عليه ع.ا عامل، وإصابة نجله م.ع.ا طالب، إصابات خطيرة وحيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار، وإحراز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، وترويع المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا بنشوب مشاجرة وإصابة عامل ونجله وبانتقال قوات الأمن، وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وضبط بحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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