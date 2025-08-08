الجمعة 08 أغسطس 2025
رصد أكثر من 40 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة

هزة ارتدادية في شبه
هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، فيتو

زلزال كامتشاتكا، أفادت إدارة الطوارئ الرئيسية في إقليم كامتشاتكا الروسي عبر قناتها على "تلجرام" بحدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة.


وكان دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للبحوث "خدمة الجيوفيزياء الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية"، قد صرح بأنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية لكن غير مدمرة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا.

وجاء في بيان الإدارة: "سُجلت 41 هزة ارتدادية خلال يوم، وشعر السكان بأربع منها في المناطق المأهولة".

ولا تزال هناك مخاوف من تآكل جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك (من الكيلومتر 153 إلى 187) بسبب نشاط بركان كليوتشيفسكوي.

ويوجد حاليا 31 شخصا في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية.

يذكر أن كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وامتدت الهزات التي بلغت قوتها 8 درجات إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت أربع موجات تسونامي في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

وقد استؤنفت حاليًّا حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في سيفيرو-كوريلسك، وعاد ميناء المدينة للعمل.

