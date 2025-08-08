رصد أكثر من 40 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة

زلزال كامتشاتكا، أفادت إدارة الطوارئ الرئيسية في إقليم كامتشاتكا الروسي عبر قناتها على "تلجرام" بحدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة.



وكان دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للبحوث "خدمة الجيوفيزياء الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية"، قد صرح بأنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية لكن غير مدمرة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا.

وجاء في بيان الإدارة: "سُجلت 41 هزة ارتدادية خلال يوم، وشعر السكان بأربع منها في المناطق المأهولة".

ولا تزال هناك مخاوف من تآكل جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك (من الكيلومتر 153 إلى 187) بسبب نشاط بركان كليوتشيفسكوي.

ويوجد حاليا 31 شخصا في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية.

يذكر أن كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وامتدت الهزات التي بلغت قوتها 8 درجات إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت أربع موجات تسونامي في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.

وقد استؤنفت حاليًّا حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في سيفيرو-كوريلسك، وعاد ميناء المدينة للعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.