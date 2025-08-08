أمن قنا يلقي القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا سابقة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، في قرية الصبريات بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على تاجر مخدرات في قرية الصبريات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين القبض على (ع)، في الخمسينيات من عمره، تاجر مخدرات، من قرية الصبريات في دشنا وبحوزته 75 فرش من الحشيش المخدر، قبل توزيعها على الشباب في مختلف قرى ذات المركز.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

