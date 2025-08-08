وفاة موظف في قنا متأثرا بإصابته بطعنات على يد مدمن مخدرات

توفي موظف متأثرًا بإصابته بطعنات آلة حادة على يد مدمن مخدرات، في جزيرة الطوابية، التابعة لقرية أولاد عمرو، مركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شخصين بطعنات آلة حادة على يد شاب مدمن مخدرات في جزيرة الطوابية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة موظفين على يد شاب مدمن مخدرات، وكان تحت تأثيره خلال ارتكابه الواقعة، حيث لفظ أحدهما ويُدعى ر.ز، أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا الجامعي.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

