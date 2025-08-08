الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة موظف في قنا متأثرا بإصابته بطعنات على يد مدمن مخدرات

وفاة موظف في قنا
وفاة موظف في قنا متأثرا بإصابته بطعنات على يد مدمن مخدرات

توفي موظف متأثرًا بإصابته بطعنات آلة حادة على يد مدمن مخدرات، في جزيرة الطوابية، التابعة لقرية أولاد عمرو، مركز قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شخصين بطعنات آلة حادة على يد شاب مدمن مخدرات في جزيرة الطوابية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة موظفين على يد شاب مدمن مخدرات، وكان تحت تأثيره خلال ارتكابه الواقعة، حيث لفظ أحدهما ويُدعى ر.ز، أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا الجامعي.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قنا الجامعي قرية اولاد عمرو مركز قنا مستشفي قنا مركز شرطة قنا مستشفي قنا الجامعي

مواد متعلقة

أمن قنا يلقي القبض على تاجر مخدرات متهم في عدة قضايا

قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا بسبب الصيانة

مصرع فتاة إثر سقوطها من علو في قنا

مدير أوقاف قنا في جولة مفاجئة على مساجد إدارة أبو مناع (صور)

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads