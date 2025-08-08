الجمعة 08 أغسطس 2025
والدها أخذ منها المحمول، فتاة جامعية تنهي حياتها في قنا

والدها أخذ منها المحمول،
والدها أخذ منها المحمول، فتاة جامعية تنهي حياتها في قنا

 أقدمت طالبة جامعية على إنهاء حياتها، شنقًا داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزل في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص العثور على جثة أ، تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة جامعية تعاني من أزمة نفسية، وأنها أنهت حياتها شنقًا بعد أن أخذ والدها منها هاتفها المحمول (الموبايل)، في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

