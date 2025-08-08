والدها أخذ منها المحمول، فتاة جامعية تنهي حياتها في قنا

أقدمت طالبة جامعية على إنهاء حياتها، شنقًا داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزل في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص العثور على جثة أ، تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة جامعية تعاني من أزمة نفسية، وأنها أنهت حياتها شنقًا بعد أن أخذ والدها منها هاتفها المحمول (الموبايل)، في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.