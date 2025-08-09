السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي عن مغذي قرية الحسناوية، وذلك اليوم السبت 9 أغسطس 2025 من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 7 صباحًا.

وأوضح قطاع الكهرباء أن المناطق المتأثرة هي قرية الحسناوية لأعمال الصيانة الدورية.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

