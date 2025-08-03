الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

مصرع ربة منزل ونفوق 5 رؤوس ماشية في اندلاع حريق بـ قنا

حريق, فيتو
حريق, فيتو

اندلع حريق هائل في 3 منازل بنجع الطرايفة قرية العزب المصري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، نتج عنه مصرع ربة منزل، ونفوق ٥ رؤوس ماشية  .

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا مفاده نشوب حريق في 3 منازل بنجع الطرايفة بقرية العزب المصري بمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في 3 منازل بنجع الطرايفة بقرية العزب المصري بدشنا، بسبب فرن بلدي، ما أدى إلى مصرع أحلام.ج.ج، تبلغ من العمر 40 عاما، وجرى نقلها الجثة  إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، كما أدي الحريق إلى نفوق 5 رؤوس ماشية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

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