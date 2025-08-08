محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي 18 دولة للمشاركة بمهرجان المانجو الثالث (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

استقبال عدد من السفراء والهيئات الدبلوماسية

وفي السياق ذاته، استقبل أكرم عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، اوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، اندونيسيا، تركيا، الفلبين)؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية للثالث للمانجو ٢٠٢٥ والذي يقام على أرض المحافظة.

أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

وقد أعرب السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان ولحفاوة الاستقبال.



محافظة الإسماعيلية محافظة زراعية

وأشار أكرم إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني.

وأضاف أكرم أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أستسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

وأشار أكرم إلى أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليا وعالميا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

وتمنى لضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.

