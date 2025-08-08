الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي 18 دولة للمشاركة بمهرجان المانجو الثالث (صور)

جانب من مراسم الاستقبال،
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. 

افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو (فيديو وصور)

"فيتو" ترصد فرحة الأطفال بمهرجان المانجو في الإسماعيلية (صور)

استقبال عدد من السفراء والهيئات الدبلوماسية

وفي السياق ذاته، استقبل أكرم عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، اوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، اندونيسيا، تركيا، الفلبين)؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية للثالث للمانجو ٢٠٢٥ والذي يقام على أرض المحافظة. 

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل 

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وقد أعرب  السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان ولحفاوة الاستقبال. 
 

محافظة الإسماعيلية محافظة زراعية 

وأشار أكرم إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني.  

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وأضاف أكرم أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أستسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي. 

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وأشار أكرم إلى أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليا وعالميا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.  

 

وتمنى لضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مهرجان المانجو بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية سفراء القنصليات بمصر

مواد متعلقة

افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو (فيديو وصور)

تعزيزات أمنية وإقبال جماهيري لحضور ديفيليه افتتاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

"فيتو" ترصد فرحة الأطفال بمهرجان المانجو في الإسماعيلية (صور)

أكبر سجادة تضم 18 نوعًا، أبرز مظاهر انطلاق مهرجان المانجو بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads