حذف فيديو مفبرك لشيخ الأزهر بالذكاء الاصطناعي، والمشيخة تؤكد: سنتخذ الإجراءات القانونية

حذف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مفبركًا لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

حذف فيديو مفبرك لشيخ الأزهر بالذكاء الاصطناعي

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن الفيديو المضلل تمت فبركته عن طريق الذكاء الاصطناعي ونشرته إحدى الصفحات المضللة على موقع فيسبوك، وعملت على ترويجه الجماعة الإرهابية المضللة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحسابات التي قامت بنشره وترويجه.

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