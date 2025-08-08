تعرف على آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، عن انطلاق تسجيل الرغبات رسميا على موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس 2025.

وحددت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت خلاله نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة للطلاب للتسجيل في المرحلة الثانية 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

كشفت وزارة التعليم العالي، تفاصيل الحد الأدنى للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وبشعبتيها علمي وأدبي، والذي جاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

وفقا للمدة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بدأ يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن ينتهي في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2024.

وتستمر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات في مختلف المحافظات في استقبال الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة الثانية، لتقديم الدعم الفني لهم خلال عملية تسجيل الرغبات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

خطوات تسجيل الرغبات 2025 في تنسيق الجامعات

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل الرغبات، في تنسيق المرحلة الثانية 2025، نستعرضها فيما يلي:

1. الدخول إلى موقع تنسيق المرحلة الثانية 2025، من هنــــــــــــــا.

2. اختر نوع التنسيق وفي هذه الحالة يكون "المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025"

3.حدد نوع الشهادة سواء الثانوية العامة نظام حديث أو قديم

4.قم بعملية تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

5.أدخل الرمز التأكيدي

6. تأكد من بياناتك التي ستظهر أمامط على الشاشة: الاسم، المدرسة، الشعبة، المجموع

7.راجع بياناتك بدقة ثم اضغط زر "التالي".

8. قم بإدخال رغباتك.

9. راجع الرغبات بعد الانتهاء من ترتيبها

10. احفظ رغباتك وقم بطباعتها

ثم يمكنك طباعة إيصال تسجيل الرغبات (يحتوي على رقم الإيصال ونسخة من الرغبات)

قواعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.