الجمعة 08 أغسطس 2025
شباب الإسماعيلية يبدعون في عروض الإسكيت بحفل افتتاح مهرجان المانجو (صور)

جانب من العروض، فيتو
أبدع الشباب والفتيات والبراعم من أبناء محافظة الإسماعيلية، في عروض الإسكيت بحفل افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان المانجو.   

"فيتو" ترصد فرحة الأطفال بمهرجان المانجو في الإسماعيلية (صور)

انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

 

إبداع في العروض 

وقدم أبناء محافظة الإسماعيلية عروضا مبهرة تضمنت فقرات من الأكروبات الخطرة والتي تتطلب مهارة عالية وخفة، لينال استحسان الحضور من ضيوف المهرجان.
 

جانب من العروض، فيتو
وشهد شارع محمد على بمدينة الإسماعيلية، عصر اليوم الجمعة انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الإسماعيلية للمانجو  وسط تعزيزات أمنية مشددة.  

 

وشهد ديفيليه حفل الافتتاح، حضور كل من؛ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عامر ساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء الأجانب. 
 

جانب من العروض، فيتو
برنامج مهرجان المانجو 2025 

وشمل برنامج المهرجان العديد من الفعاليات منها موكب ترفيهي  وفقرات غنائية وحفلات غنائية، وسوق مفتوحة لبيع المانجو في حديقة نمرة ٦. 


 بالإضافة إلى إقامة الملتقى التصديرى في القرية الأوليمبية، كما يقام على هامش المهرجان المنتدي الاقتصادي لشباب وسيدات الأعمال والذى تشارك به عدد من الغرف التجارية المحلية والدولية. 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية الأوليمبية قبل انطلاق المهرجان 
 

وعلى صعيد آخر، أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل القرية الأوليمبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الملتقي التصديري بمهرجان المانجو الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، في الثامن من أغسطس.
 

جانب من العروض، فيتو
تفقد مرافق القرية الأوليمبية 

وشملت جولة محافظ الإسماعيلية تفقد مرافق القرية وما يشهده الموقع من أعمال صيانة وتجهيزات، وتطوير بالأجنحة الفندقية وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وكذلك مباني الجيم وحمام السباحة الأوليمبي والصالة متعددة الأغراض، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ووفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

أهمية مهرجان الإسماعيلية 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مهرجان المانجو يمثل أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على مكانة الإسماعيلية كأكبر منتج للمانجو في مصر، ودورها الرائد في دعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب ما يمثله المهرجان من فرصة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة. 

 

الهدف من تطوير القرية الأولمبية 

كما أوضح أن تطوير القرية الأوليمبية يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحديث المنشآت الرياضية والخدمية، بما يواكب الطموحات التنموية ويتيح فرصًا أكبر لاستضافة الأحداث المحلية والدولية.

جانب من العروض، فيتو
رافق المحافظ خلال جولته، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين، الذين استعرضوا ما تم إنجازه حتى الآن، وخطة العمل خلال الفترة القادمة لضمان إتمام كافة التجهيزات بنجاح.

 

وجديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية تطلق الجمعة القادمة مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة، ويضم المهرجان هذا العام عددًا من الفعاليات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

 

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات تحت رعاية وإشراف وتنظيم محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، والذي يهدف إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة. 

 

موضحًا أن محصول المانجو لم يعد مجرد نتاج زراعي موسمي، بل أصبح جزءًا أصيلا من ملامح الهوية الزراعية والثقافية لمحافظة الإسماعيلية، ولذلك لقبت بـ" عاصمة المانجو" و"جنة المانجو المصرية، تعبيرًا عن هذا الارتباط العميق بين الأرض والمحصول.

