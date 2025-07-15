6 فوائد للكركم للبشرة، يقلل البقع الداكنة ويحارب حب الشباب ويمنع ترهل الجلد

تلجأ الفتيات للبحث عن بشرة نضرة وصحية، باستمرار ويلجأن إلى الطبيعة بحثًا عن حلول عملية، ومن بين هذه المكونات القوية التي تستعيد شعبيتها الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء الزاهية.

وبحسب طبيبة التجميل الدكتورة بلوسوم كوشار وفق موقع Health shots فإن هناك فوائد متعددة للكركم عند وضعه على البشرة.



فوائد استخدام الكركم للبشرة

الكركمين، المركب النشط الرئيسي في الكركم، يشتهر الكركمين بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد ثبتت فعاليته في معالجة مختلف مشاكل البشرة.

1. الكركم للالتهابات

خصائص الكركم المضادة للالتهابات مثالية لتهدئة البشرة المتهيجة، وهو مفيد لمن يعانون من:

حب الشباب: يمكن للكركم أن يقلل بشكل فعال من الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب، مما يسلط الضوء على فوائده في تهدئة البشرة المتهيجة.



الإكزيما: يمكن أن تساعد التأثيرات المهدئة للكركم في تخفيف نوبات الإكزيما.

الكركم



الصدفية: قد يساعد الاستخدام المنتظم للكركم في إدارة بعض أعراض هذه الحالة المزمنة، وفقًا لمجلة ACS Pharmacology & Translational Science.



2. الكركم يحارب الجذور الحرة

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم دورًا حاسمًا في مكافحة الجذور الحرة التي تُساهم في شيخوخة البشرة، ومن خلال تحييد هذه الجزيئات الضارة، يسهم الكركم في إبراز فوائده، بما في ذلك تعزيز مظهر أكثر شبابًا وتحسين صحة البشرة، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنحها بشرة شابةً ونضرةً.



3. الكركم لتفتيح البشرة

الكركم، وهو مفتح طبيعي للبشرة، والاستخدام المُنتظم يُؤدي إلى توحيد لون البشرة، وتقليل فرط التصبغ، وتقليل البقع الداكنة.

4. الكركم مطهر طبيعي

خصائص الكركم المضادة للميكروبات فعالة في مكافحة البكتيريا، مما قد يساعد على منع مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع من التأثير على فوائد الكركم.

يمكن الوقاية من ظهور حب الشباب بالحفاظ على نظافة المسام وعدم انسدادها، بالإضافة إلى تجنب التهابات الجلد، خاصةً بعد الجروح أو الخدوش الطفيفة.

الكركم



5. الكركم للبشرة الدهنية

الكركم يقدم فوائد عديدة للبشرة الدهنية من خلال امتصاص الزيت الزائد وتنظيم إنتاج الدهون، وكلاهما ضروري للحفاظ على بشرة صافية.



6. الكركم يعزز مرونة الجلد

الكركم يحفز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة البشرة ويمنحها مظهرًا أكثر شبابًا، كما تشمل فوائد الكركم قدرته على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيم إفراز الدهون، وكلاهما أساسي للحفاظ على بشرة نقية ومتماسكة وتقليل ترهل البشرة.

كيفية استخدام الكركم للعناية بالبشرة؟

قدمت طبيبة التجميل الدكتورة بلوسوم كوشار نصائح عن كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة.



1. تنظيف البشرة يوميًا بالحليب والكركم لجميع أنواع البشرة



إضافة قليل من الكركم إلى الحليب البارد. استخدميه كمنظف لطيف، هذا المزيج يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة، ويترك البشرة نظيفة بعمق، كما أنه يهدئ البشرة ويغذيها، ويمنحها شعورًا بالنعومة والانتعاش.



2. مقشر مغذي للبشرة الجافة للبشرة العادية إلى الجافة



امزجي ملعقة كبيرة من كريمة الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان ورشة من الكركم.

يرطب الكريم البشرة ويغذيها، بينما يُهدئ الشوفان البشرة، ويُحسّن الكركم ملمسها ويُضفي عليها إشراقة.

دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية تصاعدية باستخدام هذا المقشر.

3. قناع الكركم لتعزيز توهج البشرة لجميع أنواع البشرة



يمكن خلط رشة من الكركم مع ملعقة كبيرة من مسحوق الحليب، ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من العسل.

وزعي العجينة بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركيها تجف طبيعيًا بينما تستمتعين بكوب من الحليب الدافئ مع لمسة من الكركم. اشطفي وجهك بالماء العادي.

تساعد هذه الخلطة على تفتيح البشرة، وإزالة البقع، ومنحها مظهر منتعش.

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