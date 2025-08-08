فوائد رياضة المشي يوميًا لهذه الحالات الطبية

تُعد رياضة المشي من أبسط وأسهل أنواع التمارين الرياضية، وهي لا تتطلب سوى زوجٍ من الأحذية المريحة، ويمكن ممارستها في أي مكانٍ وفي أي وقت.

وعلى الرغم من بساطتها، فإن فوائدها الصحية عظيمة ومتعددة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للجميع، من المبتدئين إلى أصحاب اللياقة البدنية المتقدمة.

فوائد المشي

ويُقدم المشي العديد من المزايا الصحية التي تشمل تحسين وظائف الجسم وتعزيز الحالة النفسية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. فالمشي السريع بانتظام لمدة 30 دقيقة أو أكثر في معظم أيام الأسبوع، يُسهم بشكلٍ فعال في:

يقوي عضلة القلب ويُخفض ضغط الدم.

يعمل على تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما يساعد في تخفيف التوتر، ويُحسن جودة النوم، ويُعزز الشعور بالسعادة.

يُصنف المشي على أنه تمرين منخفض الشدة، ولكن يمكن زيادة مستواه عن طريق المشي لمسافات أطول أو بوتيرة أسرع أو على تضاريس مرتفعة.

ويستهدف المشي بشكلٍ أساسي عضلات الساقين والأرداف، خاصةً عند المشي صعودًا. بينما لا يُعد تمرينًا فعالًا لعضلات الجذع، الذراعين، أو الظهر.

ويُعد المشي تمرينًا هوائيًا (أيروبيك) ممتازًا عند ممارسته بوتيرة سريعة، كما أنه يُعزز القوة العضلية في الساقين، وعلى الرغم من أنه ليس رياضة تنافسية بالنسبة للغالبية، إلا أنه يُمكن استخدامه كجزء من برامج اللياقة البدنية المتنوعة.

ويتميز المشي بكونه تمرينًا منخفض التأثير، مما يجعله لطيفًا على المفاصل، وهو خيار مثالي لمن يعانون من آلام في الركبة أو الورك.

كيفية البدء بممارسة رياضة المشي

يعد المشي خيار مثالي للتمرين، فهو لا يتطلب أي معدات خاصة أو رسوم اشتراك، مما يجعله متاحًا للجميع، ويمكن البدء بالمشي لمدة 5-10 دقائق يوميًا، ثم زيادة المدة تدريجيًا لتصل إلى 30 دقيقة على الأقل للحصول على الفوائد الكاملة لتمارين القلب والأوعية الدموية.

ويمكن دمج المشي مع تمارين القوة مرتين أسبوعيًا على الأقل، مع إمكانية استخدام أوزان خفيفة لتقوية الجزء العلوي من الجسم أثناء المشي، وعند المشي في الأماكن المفتوحة، يجب اختيار أماكن آمنة، وارتداء ملابس مناسبة، وشرب كميات كافية من الماء، واستخدام واقٍ من الشمس.

المشي والحالات الصحية

يُعد المشي تمرينًا مناسبًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مختلفة، ولكن يجب استشارة الطبيب في بعض الحالات:

مرضى السكري: يساعد المشي في التحكم بمستوى السكر في الدم والوزن، ويجب على من يعانون من تلف في الأعصاب المرتبط بالسكري استشارة الطبيب لتحديد نوع الحذاء الأنسب لهم.

أمراض القلب: يساهم المشي في الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، أما إذا كان الشخص يعاني بالفعل من أمراض القلب، فقد يُقترح عليك البدء ببرنامج مشي تحت إشراف طبي متخصص.

الحمل: يُعد المشي وسيلة آمنة وفعالة للحفاظ على اللياقة البدنية أثناء الحمل، طالما لم تكن هناك أي مشاكل صحية، يجب تجنب الأسطح غير المستوية لتفادي السقوط مع تغير مركز الثقل.

مشاكل المفاصل والظهر: يُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي قبل بدء برنامج المشي لمن يعانون من مشاكل في الركبة، الورك، أو الظهر، أو مشاكل في التوازن.

