علامات الساعة الصغرى والكبري من الأمور الشائعة منذ بعثة الرسول صلي الله عليه وسلم، إذ أن ذلك كان محور الحديث حال حياته وبعد وفاته، وعلامات الساعة الصغري والكبري ليست خاصة بديانة محددة، بل إن كل ديانة لها علامات صغري وكبرى ليوم القيامة أو يوم الدينونة، وعلامات الساعة الصغرى والكبرى من الأمور التي تستحق الاهتمام وتنال الكثير من الجدل خلال هذه الأيام إذ أن علامات الساعة الصغرى والكبرى قد تحقق بعضها فيما ينتظر الكثيرون تحقق البعض الآخر، وخلال السطور القادمة نستعرض معكم علامات الساعة الصغرى والكبرى وما ظهر منها وما لم يظهر

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

علامات الساعة الصغرى

قسم العلماء رحمهم الله تعالى علامات يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام:

قسم قد تحقق وانقضى، وهو الأمارات البعيدة، وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة، وهذان القسمان خاصان بالعلامات الصغرى. وأما القسم الثالث فخاص بالعلامات الكبرى التي تعقبها الساعة.

علامات تحققت وانقضت ومنها: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري.

ومنها انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم.

علامات تحققت ولم تنقض: أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كقوله: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. رواه الإمام أحمد.

ومنها: تضييع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله.

ومنها: موت العلماء، وكثرة القتل، وفشو الجهل، وكثرة الفتن والزلازل.

ومنها التشبه بالكفار، واستفاضة المال وفشو المنكرات، وظهور الربا والزنا والخمر وخروج المتبرجات، واشتغال الرعاة الحفاة بالتطاول في البنيان، ومنها زخرفة المساجد.

ومعظم العلامات الصغرى- قد تحقق وبعضها قد انقضى وبعضها ما زال مستمرا ومشاهدا في واقع الناس.

أحاديث حول العلامات الصغري والكبرى ليوم القيامة

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.

وروى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله، فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم ثم سكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيًا لا يعده عددًا، قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه للحديث الأول: وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد.

والثاني: وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود.

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

وأخرج مسلم والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا فيفتتحون قسطنطينية، فينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه للحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب، قوله صلى الله عليه وسلم: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم. لا يلهمهم التوبة، قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتتحون قسطنطينية... وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.