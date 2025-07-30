ترتيب علامات الساعة الكبرى، هل ظهور المهدي من العلامات الكبرى أم الصغرى للساعة؟

أثار حديث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” عن كيفية الإيمان بالمهدي المنتظر، مجددا الحديث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، كاشفا عن أنه إذا ظهر المهدي المنتظر فعلى المسلمين اتباعه، حتى يلقوا الله وهم على طاعته.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم ترتيب علامات الساعة الكبرى.

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر.. ترتيب علامات الساعة الكبرى، فيتو

الإيمان بالمهدي المنتظر موحد الأمة

وقال جمعة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: إن ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب، فقال: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ). [البقرة: 5].

ونوه أن المهدي من الغيب الذي رأينا أن الأخبار بشأنه متواترة، فيجب علينا أن نؤمن بأن بظهور رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالصفات المذكورة، ونؤمن بما أخبر به المصطفى ﷺ من وقائع تحدث قبل ظهوره وأثناء ظهوره وبعد موته.

ونكون على استعداد إن ظهر المهدي بعلاماته المذكورة أن نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين المقبولين عند الله.

وتابع: لكن كل ذلك لا يعني أننا نعطل الشرائع حتى ظهوره، فلا يتوقف على خروجه تعطيل شيء من العبادات، كصلاة الجمعة، والجماعات، ولا تطبيق الحدود، ولا الأحكام.

وأوضح أن المهدي الذي يؤمن به أهل الحق ليس منتظرًا، بمعنى أنه لا تتوقف الشرائع انتظارًا لخروجه، فالمسلمون يطبقون شرع ربهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسعون للوحدة فيما بينهم، فإذا ظهر المهدي اتبعوه وكانوا جنده، وإن لم يظهر في زمانهم ظلوا على ما أمرهم الله به حتى يلقوا الله وهم على طاعته.

اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه كما وردت في السنة

وقد جاءت السنة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه، فمن ذلك:

1- ما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تذهب، أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية لأبي داود: يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي". والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر، والألباني.

2- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلًا، كما ملئت ظلمًا وجورًا، يملك سبع سنين. رواه أبو داود، والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

3- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني.

4- وعن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المهدي منَّا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، والألباني. قال ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم: أي يتوب الله عليه، ويوفقه ويلهمه، ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. اهـ.

5- وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحًا، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعًا أو ثمانيًا. يعني حججا. رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: هذا سند صحيح رجاله ثقات.

6- وعن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلًا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئًا لم أحفظه، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.

رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح.

قال ابن كثير: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان، يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت، كما دل على ذلك بعض الأحاديث. انتهى.

7- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. رواه البخاري ومسلم.

8- وعن جابر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" قال: "فينزل عيسى ابن مريم -صلى الله عليه وسلم- فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وفي رواية عند الحارث بن أبي أسامة: فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا..." الحديث، قال عنه ابن القيم في المنار المنيف: هذا إسناد جيد.

فهذا بعض ما ورد في ذكر المهدي وخروجه آخر الزمان. وليعلم أن أحاديثه بلغت حد التواتر، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم.

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر.. ترتيب علامات الساعة الكبرى، فيتو

وقد أنكر جماعة خروج المهدي محتجين بحديث: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. وهو حديث رواه ابن ماجه، والحاكم، لكنه ضعيف كما جزم بذلك جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

هل ظهور المهدي من العلامات الكبرى أو الصغرى للساعة؟

ظهور المهدي من أشراط الساعة الكبرى، وقد ذكره الشيخ يوسف الوابل أول علامة من الأشراط الكبرى، قال: قال محمد البرزنجي في كتابه: الإشاعة لأشراط الساعة ـ في الأشراط العظام، والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة: وهي كثيرة، فمنها المهدي، وهو أولها.

ترتيب علامات الساعة الكبري

ترتيب العلامات الكبرى في أصول الإيمان كما يلي: الأولى: خروج المهدي والثانية: ظهور المسيح الدجال، والثالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، والرابعة: خروج يأجوج ومأجوج، والخامسة: هدم الكعبة، والسادسة: الدخان، والسابعة: رفع القرآن، والثامنة: طلوع الشمس من مغربها، والتاسعة: خروج الدابة، والعاشرة: خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامات العظام.

روى مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال:.. يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ـ لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما، شك من الراوى ـ فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، (أمال عنقه واستمع ورفع عنقه ليستمع)، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، (مشغول برعاية إبله)، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يُرسل الله ـ أو قال يُنزل الله ـ مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم.. الحديث.

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