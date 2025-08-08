رئيس اتحاد المحامين العرب: فلسطين باقية ولا للتطبيع أو المساومة

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما تتعرض له فلسطين، وخاصة قطاع غزة، من إبادة جماعية وحصار وتجويع وتهجير قسري، يتم وسط تواطؤ أمريكي وصمت دولي وعجز عربي، مشددًا على أن “غزة لم تعد تحتاج إلى الأقوال، بل إلى المواقف والأفعال، ولم تعد تنتظر الوعود، بل إنقاذ ما تبقى منها ومحاسبة الجناة”.

القضية الفلسطينية

جاء ذلك في كلمته بالندوة العلمية التي عُقدت على هامش اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في تونس، تحت عنوان: “فلسطين باقية، لا للمساومة، لا للتهجير، لا للتصفية”، بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والأمين العام للاتحاد، وسفير دولة فلسطين، ووفود النقابات العربية.

وقال علام إن “الدم الفلسطيني أغلى من أن يكون مادة إعلامية أو بندًا متكررًا في المؤتمرات والندوات”، داعيًا إلى صدور قرارات حاسمة من الاتحاد، تُترجم إلى خطوات قانونية وإجراءات عملية على أرض الواقع، وعدم اختتام أعمال المكتب الدائم قبل تحقيق ذلك.

قطاع غزة

وشدد على أن اللحظة الراهنة “تاريخية وفاصلة”، ولا تحتمل التردد أو مجاملة الباطل، مضيفًا: “إما أن نكون أهلًا لآلام غزة، أو نكون جميعًا شركاء في صمت الجريمة”، مختتمًا كلمته بالتأكيد على ثوابت الموقف العربي: “فلسطين باقية، لا للتطبيع، لا للمساومة، لا للتهجير، لا للتصفية”

