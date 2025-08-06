4 قرارات مهمة باجتماع نقيب المحامين مع أعضاء المجلس ونقباء الفرعيات

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك بمقر نادي المحامين بأكتوبر.

قرارات اجتماع مجلس المحامين

وانتهى الاجتماع إلى إصدار القرارات الآتية:

1. الموافقة على عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، في إطار حرص النقابة على دعم الزملاء وأسرهم وتحسين الأوضاع المعيشية لهم بعد التقاعد.

التأمين الصحي الشامل

2. تشكيل لجنة من النقباء وأعضاء مجلس النقابة العامة، تتولى دراسة ومتابعة مشكلات منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن حصول المحامين على رعاية صحية مناسبة تليق بمكانتهم.

3. الموافقة على إعادة هيكلة اللجان النقابية، بهدف تفعيل دورها وتعزيز أدائها لخدمة المحامين على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع التطورات المهنية والتنظيمية داخل النقابة.

مدينة المحامين بـ٦ أكتوير

4. تشكيل لجنة للإشراف على مشروع المدينة السكنية ومستشفى المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة تنفيذ المشروع بما يحقق الأهداف المرجوة في توفير خدمات إسكان ورعاية صحية متكاملة لأعضاء النقابة.

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