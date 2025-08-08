بلومبرج: مساع أمريكية روسية لعقد قمة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر أن واشنطن وموسكو تسعيان لاتفاق لوقف الحرب بأوكرانيا يضمن بقاء روسيا بالأراضي التي استولت عليها.

مساعي أمريكية روسية لعقد قمة بين ترامب وبوتين

وأوضحت أن مسئولون أمريكيون وروس يسعون لاتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل.

كما أشارت أن واشنطن تعمل من أجل الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على اتفاق لوقف الحرب

وتسعى واشنطن لتجميد الحرب ووقف إطلاق النار بأوكرانيا وإجراء محادثات لتسوية سلمية نهائية.

وأعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع ألكسندر لوكاشينكو، علي الاتصالات الروسية الأمريكية الحالية مع التركيز على نتائج المحادثة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف و يتكوف.

أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي

كما أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء الهند ناريندا مودي خلال محادثة هاتفية على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.

موقف الهند من الحرب الروسيه الأوكرانية

وأكد ناريندا مودي لبوتين موقف الهند الثابت الداعم للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.