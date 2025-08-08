الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

وصول بيراميدز استاد السلام لمواجهة وادي دجلة في الدوري (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد السلام استعدادا لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

مباراة وادي دجلة وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

ويغيب عدد من النجوم عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في إطار بطولة الـدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة، بسبب الإصابات والغيابات.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

محمد حمدي.. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي.. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة.. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.

صفقات بيراميدز الصيفية

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

