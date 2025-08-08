قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا بسبب الصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي عن مغذي قرية الحسناوية، وذلك غدا السبت 9 أغسطس 2025 من الساعه 4 صباحا إلى الساعة 7 صباحا.

وأوضح قطاع الكهرباء أن المناطق المتأثرة هي قرية الحسناوية لأعمال الصيانة الدورية، لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

