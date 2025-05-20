الثلاثاء 20 مايو 2025
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زراعة الشرقية تنفذ برنامجا تدريبيا حول ترشيد استخدام المياه

برنامج تدريبي لمشروع
برنامج تدريبي لمشروع ترشيد استخدام المياه

 أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إنه بالاشتراك مع  الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، نفذت المديرية برنامج تدريبي لأخصائي الأرز.

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عقد البرنامج التدريبي بقاعة الإرشاد  

 وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية إن البرنامج التدريبي يتبع مشروع ترشيد استخدام المياه وعقد بقاعة الإرشاد بالمديرية بحضور الدكتور إبراهيم عبدالنبى طلحة بمركز بحوث الأرز بسخا والمهندس  هانى صلاح أخصائي المحصول بالمديرية والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد، كذلك جهازي التحسين والإرشادى بالشرقية وأخصائى الأرز بالمراكز.

 

الدور الإرشادي فى توصيل التوصيات الفنية 

 أشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية إلى أن البرنامج التدريبي تناول الحديث عن الدور الإرشادى في توصيل التوصيات الفنية ودور جهاز التحسين فى تحقيق أهداف المشروع  والتوصيات الفنية للمحصول . بالإضافة إلى استخدام طريقة التسطير لزراعة محصول الأرز.

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المهندس حازم الأشموني 

 بدوره أكد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز المصرية، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية استصلاح الأراضي الادارة المركزية للإرشاد الزراعي المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة بالمديرية المهندس اشرف الدمرداش

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