زراعة الشرقية تطلق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية حملة مكافحة القوارض وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لدعم القطاع الزراعي لوقايته من القوارض، بالاضافة الى حماية المحاصيل الاستراتيجية مع تقليل الخسائر الناتجة عن الآفات الزراعية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج وجودته بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الزراعة.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنه بالتنسيق مع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة أطلقت المديرية فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، وذلك عقب إزالة المحاصيل الشتوية موسم 2025 بجميع مراكز المحافظة وبحضور المهندس عبد العاطي سليمان مدير إدارة القوارض ومهندسي الإدارة ومديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة القوارض ومديري الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة.

القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض

أشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية إلى أن الهدف من الحملة القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض على مختلف أنواعها ونشاطاتها وذلك بـ استخدام مبيد فوسفيد الزنك.

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