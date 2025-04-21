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محافظات

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة وطرق الوقاية

ندوة إرشادية حول
ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة

 قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية،  إن المديرية قامت بتنفيذ ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة بالإشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة، وذلك بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة  وبحضور  الدكتور علي أحمد مدير بمعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية  والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات والمشرف العلمي للمحافظة، بالإضافة إلى المهندس أحمد العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة والمهندس محمودي عبد القادر مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير وجهاز المكافحة بالإدارة.

 

ندوة عن أفات محصول الذرة بالشرقية - فيتو
ندوة عن أفات محصول الذرة بالشرقية - فيتو

التوقيت المناسب للعلاج

 وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت مناقشة  آفات محصول الذرة (دودة الحشد الخريفية) وطرق التعرف عليها  والوقاية منها، كذلك طرق العلاج وأهم المبيدات المستخدمة والتوقيت المناسب للعلاج.

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح

المهندس محافظ الشرقية 

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية ندوة ارشادية أفات محصول الذرة الادارة المركزية للمكافحة

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