زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة وطرق الوقاية

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بتنفيذ ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة بالإشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة، وذلك بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة وبحضور الدكتور علي أحمد مدير بمعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات والمشرف العلمي للمحافظة، بالإضافة إلى المهندس أحمد العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة والمهندس محمودي عبد القادر مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير وجهاز المكافحة بالإدارة.

ندوة عن أفات محصول الذرة بالشرقية - فيتو

التوقيت المناسب للعلاج

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت مناقشة آفات محصول الذرة (دودة الحشد الخريفية) وطرق التعرف عليها والوقاية منها، كذلك طرق العلاج وأهم المبيدات المستخدمة والتوقيت المناسب للعلاج.

المهندس محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.