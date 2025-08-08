تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة دجلة فى الدوري اليوم

يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

يسعى نادي بيراميدز إلى تحقيق الفوز في بداية مشواره في الدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام العائد الدوري مرة أخرى وادي دجلة.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة وادي دجلة اليوم

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

قائمة بيراميدز أمام وادي دجلة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

