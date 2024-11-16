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أخبار مصر

سفير كندا وبعض ممثلى الفاو يتابعون مشروع تعزيز الزراعة الذكية بالنوبارية

الزراعة الذكية
الزراعة الذكية

تابع قطاع استصلاح الأراضي والسفارة الكندية مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي بالنوبارية، وذلك بحضور الدكتور على حزين المدير التنفيذي لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وممثلى محافظة البحيرة والسفارة الكندية. 

مشروع تعزيز الزراعة الذكية

وقال المهندس محمد حسين رئيس القطاع إنه تم استقبال أولريك شانون سفير دولة كندا بجمهورية مصر العربية، وكذلك بعض ممثلى منظمة الفاو خلال زيارتهم لمحافظة البحيرة لتفقد ومتابعة أنشطة المشروع الكندى (مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي) الممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) وذلك فى مزرعة أحد المنتفعين بقرية ابوالعطا التابعة لمراقبة غرب النوبارية

وأضاف "حسين" أن الوفد تفقد أعمال المدرسة الحقلية المقامة بالمزرعة ومناقشة المنتفعين الحاضرين للتعرف على أوجه الاستفادة التى تم تحصيلها، وما أضيف إلى خبراتهم من معارف ومهارات، وذلك فى مجال مقاومة الآفات، وتحسين جودة التربة واستخدام أساليب الرى الحديثة، وتعديل مصدر الطاقة من سولار إلى طاقة شمسية، وكذا تحميل بعض المحاصيل البقولية (الفاصوليا) على أشجار الفاكهة كالموالح (يوسفى) والتى لم تصل إلى كامل نموها، وكذا مجابهة التغيرات المناخية بتعديل مواعيد الزراعة، واستخدام المخصبات الحيوية ومنشطات الجذور الطبيعية، بما يعد المزارعين بالنفع وتحسين دخولهم، والتى تنعكس بالإيجاب على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد وفد السفارة والفاو بجهود الوزارة فى دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج (تقاوى - أسمدة- مبيدات).

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