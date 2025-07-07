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حوادث

منافذ ثابتة ومتحركة أبرزها، استمرار فاعليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية

منافذ ثابتة ومتحركة
منافذ ثابتة ومتحركة أبرزها.. استمرار فاعليات مبادرة كلنا وا

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، والهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عبر توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، بتخفيضات تصل لـ40% ومشاركة 3846 منفذًا.

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مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل لـ40%

 تقدم المبادرة تخفيضات على السلع الغذائية وغير الغذائية تصل إلى 40%، من خلال 3846 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، تشمل محال المواد الغذائية، والملابس، والحلويات، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن، مع الإشراف الكامل من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل "أمان"

إلى جانب ذلك، تم دعم المبادرة بـ1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، فضلًا عن السرادقات المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمنظومة "أمان"، والتي تواصل توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع.

التزام مجتمعي في مواجهة الظروف الاقتصادية

وأكدت وزارة الداخلية أن مبادرة "كلنا واحد" تأتي ضمن الدور المجتمعي للوزارة، وحرصها على توفير الدعم والرعاية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المواطن المصري.

 

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين اسعار مخفضة الظروف الاقتصادية السلع الغذائية السيارات المتنقلة

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