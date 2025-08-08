الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انطلاق البطولة العربية للجودو في الإسكندرية بمشاركة أندية من 15 دولة

البطولة العربية للجودو،
البطولة العربية للجودو، فيتو

الجودو، انطلقت اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية للجودو والمقامة في صالة استاد برج العرب بالإسكندرية حتى 12 أغسطس الجاري بمشاركة أندية من 15 دولة.

يشارك في البطولة العربية للجودو أندية من دول السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر، الجزائر، ليبيا، المغرب، العراق، جيبوتي، سوريا، جزر القمر، اليمن ومصر الدولة المستضيفة للحدث.

 في البداية رحب محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، نائب رئيس الاتحاد العربي، بضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة العربية للجودو، مؤكدا أن استضافة مصر للبطولة العربية يعد استكمالا للفعاليات والبطولات العربية والقارية والدولية التي تستضيفها الملاعب المصرية في مختلف الألعاب الرياضية نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية غاية في التطور.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو، نائب رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة العربية تعد فرصة غاية في الأهمية للاعبين المشاركين من أجل الاحتكاك والتعرف على مدارس جديدة في اللعبة مما يزيد من المهارة ويرفع معدلات الجاهزية والخبرة للاعبين واللاعبات الأمر الذي يصب في صالح تطور اللعبة على المستوى العربي.

وأشادت وفود الدول العربية المشاركة في البطولة بكرم الضيافة والتنظيم الجيد الذي قدمه الاتحاد المصري للجودو ومسئوليه معربين عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المتميزة المبذولة في التحضير للبطولة مما جعلها تظهر في أفضل صورة.

وسبق انطلاق البطولة العربية للأندية إقامة سيمنارًا تدريبيًا للحكام نظمه لجنة الحكام بالاتحاد العربي وذلك لمراجعة وشرح تعديلات القانون الدولي للجودو، إلى جانب مناقشة شروط التحكيم الخاصة بالبطولة بمراحلها المختلفة.

وافتتح السيمنار نعمان الشاهر، رئيس الاتحاد العربي للجودو، الذي أكد أن الارتقاء بالتحكيم العربي من أبرز أولويات الاتحاد، كما وجّه الشكر إلى محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو ونائب رئيس الاتحاد العربي، على دعمه الكبير في تنظيم هذا الحدث الهام.

وأدار السيمنار رئيس لجنة الحكام العرب وأعضاء اللجنة، بالتعاون مع لجنة الحكام المصرية في الاتحاد المصري للجودو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجودو البطولة العربية للجودو الاسكندرية السعودية الكويت العراق

مواد متعلقة

بسبب الإهمال، دعوات لتأسيس اتحاد للسومو وفصله عن الجودو

صفا سليمان أول مصرية تدخل التصنيف العالمي للشباب في الجودو

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الجودو استعدادات استضافة البطولة العربية

الجودو، منتخب الشباب يحصد ذهبية الفرق بالبطولة الأفريقية

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads