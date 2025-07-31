الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محافظة دمياط تكشف حقيقة غلق طريق رأس البر الغربي (صور)

محافظة دمياط تنفي
محافظة دمياط تنفي شائعة غلق طريق رأس البر الغربي

نفت محافظة دمياط ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، حول غلق طريق رأس البر الغربي خلال موسم الصيف الحالي، بسبب أعمال صيانة باستخدام معدات الحفر.

محافظة دمياط تنفي شائعة غلق طريق رأس البر الغربي
محافظة دمياط تنفي شائعة غلق طريق رأس البر الغربي

الطريق مفتوح.. والأعمال تجرى بعيدًا عن المسار

أكدت المحافظة أن الطريق لم يُغلق، وأن أعمال التطوير والازدواج تتم وفق خطة مدروسة لا تعيق حركة المرور، مشيرة إلى أن الأعمال الحالية تجرى في مسار ترعة السنانية الجاري تغطيتها، ولا توجد أي أعمال بالحارة المرورية للطريق في الوقت الراهن.

دعوة لتحري الدقة وتجنب الشائعات

وأهابت محافظة دمياط بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة حرصها الكامل على مصلحة المواطنين، والتزامها بإصدار البيانات الرسمية لتوضيح الحقائق في حينها.

 

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