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محافظات

محافظ دمياط يبحث مخطط تطوير طريق رأس البر الغربي مع جهاز تعمير شمال سيناء

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

عقد  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم اجتماعا بمكتبه مع المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، لمناقشة تفاصيل مشروع تطوير وازدواج طريق رأس البر الغربي.

 

محافظ دمياط يجتمع مع المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء
محافظ دمياط يجتمع مع المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء

 

 

مشروع استراتيجي لتطوير مدخل المدينة السياحية

تناول اللقاء مناقشة المخطط المقترح لتنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، ويشمل القطاع الممتد من القناة الملاحية حتى بوابة مدينة رأس البر. وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهة المنفذة لمشروع خط المياه الناقل، لضمان تلافي أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ.

متابعة مستمرة لتنفيذ المشروع

وأشار الدكتور الشهابي إلى أن المحافظة تولي هذا المشروع أهمية كبيرة باعتباره أحد الشرايين الحيوية المؤدية إلى مدينة رأس البر السياحية، مؤكدا حرصه على المتابعة الدورية لتقدم الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية تطوير شاملة تتماشى مع خطط الدولة في تحسين البنية التحتية ودعم التنمية السياحية.
 

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