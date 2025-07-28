محافظ دمياط يبحث مخطط تطوير طريق رأس البر الغربي مع جهاز تعمير شمال سيناء

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم اجتماعا بمكتبه مع المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، لمناقشة تفاصيل مشروع تطوير وازدواج طريق رأس البر الغربي.

محافظ دمياط يجتمع مع المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء

مشروع استراتيجي لتطوير مدخل المدينة السياحية

تناول اللقاء مناقشة المخطط المقترح لتنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، ويشمل القطاع الممتد من القناة الملاحية حتى بوابة مدينة رأس البر. وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهة المنفذة لمشروع خط المياه الناقل، لضمان تلافي أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ.

متابعة مستمرة لتنفيذ المشروع

وأشار الدكتور الشهابي إلى أن المحافظة تولي هذا المشروع أهمية كبيرة باعتباره أحد الشرايين الحيوية المؤدية إلى مدينة رأس البر السياحية، مؤكدا حرصه على المتابعة الدورية لتقدم الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية تطوير شاملة تتماشى مع خطط الدولة في تحسين البنية التحتية ودعم التنمية السياحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.