11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كبيرا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية، فضلا عن قيام الرئيس السيسي بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

وأصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات الجمهورية الحاسمة جاءت كالتالي:

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

2- أصدر الرئيس السيسي قانونا رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية - الصينية

3- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 407 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية - الصينية.

4- كما أصدر القرار رقم 408 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مايو.

5- وأصدر القرار رقم 409 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم.

6- كما أصدر القرار رقم 410 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي

7- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 78 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركتي بترول للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

8- وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

9- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى.

10- كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر».

11- كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة».

السيسي يجرى زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

1- الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية.

2- مصر تنعم باستقرار داخلي وسياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية.

السيسي،مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها

3- مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها.

4-الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس بدعوة الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة.

5- مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها.

6- المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام ٢٠١١، وليس فقط منذ أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

السيسي يؤكد قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة

7- حذر الرئيس من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة.

8- الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية.

9- مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام ٢٠٠٧ لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة.

10 - التدمير الحالي في غزة غير مسبوق الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.

