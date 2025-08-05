بعد تصديق الرئيس، مدة انتهاء عقود الإيجار القديم وفقا للقانون

تزامنا مع تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح من الضروري معرفة المدة القانونية التي تنتهي خلالها عقود الإيجار القديمة، وذلك بحسب ما حدده القانون الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع منح مهلة قانونية محددة لإنهاء هذه العقود بعد سنوات طويلة من الاستمرار.

ووفق المادة (2) من قانون الإيجار القديم تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.



قانون الإيجار القديم

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًّا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيث إن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي اليوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030.

كما يبدأ المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداء من نوفمبر، تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتقسيم بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.

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