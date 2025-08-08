الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 10 قروش بختام تعاملات الأسبوع.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

 

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.48 جنيه للشراء.
-48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.50 جنيه للشراء.
-48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.50 جنيه للشراء.
-48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.50 جنيه للشراء.
-48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.50 جنيه للشراء.
-48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.50 جنيه للشراء.
-48.60 جنيه للبيع.

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.  

 الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار السلع والخدمات الاقتصاد الدولى البنك التجارى الدولى البنك التجاري البنك المركزى المصرى البنك المركزى الدولار في البنك المركزي الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار فى البنوك المصرية السعر الرسمي للدولار في مصر حركة تداولات اليوم

مواد متعلقة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيهات

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الاستثمار في مصر.. البيروقراطية، تقلبات السوق، أبرز التحديات.. والحل في التحول الرقمى والشمول المالى والعمالة الفنية المدربة.. وهذه القطاعات يمكنها جذب رؤوس الأموال وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد

آخر تطورات أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

الإيجار القديم، إخلاء وحدتك السكنية فورًا دون الانتظار 7 سنوات في هذه الحالة

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads