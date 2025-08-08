الجمعة 08 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان سيد صادق

سيد صادق
سيد صادق

توفي صباح اليوم الفنان سيد صادق، عن عمر ناهز 80 عامًا. 

وأكدت أسرة سيد صادق، أنه من المقرر إقامة العزاء مساء السبت المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل سيد صادق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 80 عاما. 

نقابة الممثلين تنعي سيد صادق 

وجاء في بيان النقابة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سيد صادق”.

وتابع البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”. 

