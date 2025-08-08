الثلاثاء، افتتاح بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل في دورته الثالثة

يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش لاحتضان الإبداع صغار الفنانين من جميع أنحاء العالم، حيث يُفتتح يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الفنون، بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل في دورته الثالثة، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

ويجمع البينالي هذا العام أعمالًا فنية لأطفال من 19 دولة مختلفة، مقدمًا بانوراما فريدة تعكس تنوع الثقافات العالمية وتوحدها من خلال لغة الفن المشتركة.

ويعود تاريخ بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل إلى مارس عام 2000، عندما استضافت مصر أول معرض عالمي لرسوم الأطفال، ليواصل اليوم مسيرته في رعاية المواهب الصغيرة وإبراز خيالاتهم وأحلامهم.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، في مقره بساحة دار الأوبرا، ليتيح فرصة للجمهور للاطلاع على قصص فنية يرويها فنانون صغار، وتجربة فنية فريدة من نوعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.