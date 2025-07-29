الثلاثاء 29 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

بلكونة النيل، الفنون التشكيلية تنظم مبادرة ثقافية وفنية لتعزز مكانة النيل في وجدان المصريين

بلكونة النيل، فيتو
بلكونة النيل، فيتو

أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية عدة، مبادرة “النيل عنده كتير”، والتي تتزامن مع إحياء ذكرى وفاء النيل، الرمز التراثي للعطاء والاستقرار في الحضارة المصرية، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المصرية وترسيخ الوعي الوطني بقيمة نهر النيل.

ضمن فعاليات هذه المبادرة، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، فعالية فنية مميزة تحت عنوان "أتيلييه بلكونة النيل"، وتستضيف هذه الفعالية عددًا من الشرفات المطلة على نهر النيل في مقر قطاع الفنون التشكيلية ومتحف أحمد شوقي يومي 13 و14 أغسطس.

 

فصرح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن هذا النشاط يهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين والرسامين من مختلف الأعمار والمستويات لرسم المناظر الطبيعية الخلابة لنهر النيل من قلب الشرفات المطلة عليه، وتجمع هذه التجربة بين الإبداع والتأمل في جمال النهر الخالد، مما يوفر منصة فريدة للفنانين للتعبير عن رؤاهم.

وتشارك في الفعالية نخبة من الفنانين الكبار والشباب، كما تفتح أبوابها للجمهور الذي سيحظى بفرصة مشاهدة الأعمال الفنية أثناء تنفيذها والتفاعل المباشر مع الفنانين، ويُحول ذلك الشرفات الفنية إلى ورش عمل مفتوحة تنبض بالحياة والإبداع، وقد تم التنسيق مع عدد من الرموز الفنية الكبيرة للإشراف على هذا النشاط، على رأسهم الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، والفنان خالد السماحي، والفنان الدكتور عبد العزيز الجندي، والفنان الدكتور محمد حمدي، كما تشارك مجموعات فنية بارزة مثل "اللقطة الواحدة"، و"رسم مصر"، و"ممر 35".

ومن المقرر أن يُقام معرض لنتاج هذه الورش الفنية في مركز محمود مختار الثقافي لاحقًا، لعرض الأعمال المستلهمة من جمال النيل، ولإضفاء أجواء خاصة على الورش، سيتم إذاعة مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي تحتفي بنهر النيل.

وتؤكد الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، أن "بلكونة النيل" لا تهدف فقط إلى إنتاج أعمال فنية مستوحاة من جمال النيل، بل تسعى أيضًا إلى خلق حالة فنية واجتماعية تُعيد ربط الفنان بالبيئة المحيطة به، وتُسهم في نشر الثقافة البصرية والتذوق الجمالي لدى الجمهور العام.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش أتيلييه بلكونة النيل النيل عنده كتير

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