الفنون التشكيلية ينظم ندوة حول تقاطع التصوير المفاهيمي والطب النفسي للأطفال بمعرض "اللامرئي"

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم ندوة ثقافية متخصصة بعنوان "قراءة في معرض (اللامرئي): بين فن التصوير المفاهيمي والطب النفسي للأطفال"، وتأتي هذه الندوة في إطار سعي القطاع لإثراء الحراك الثقافي وتقديم رؤى متعمقة حول العلاقة بين الفن وقضايا المجتمع المتنوعة، ودمج الفنون التشكيلية بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.

وستضيف الندوة نخبة من المتخصصين لمناقشة هذا الموضوع الهام، وهما الدكتورة ابتهال محمد طبيب استشاري الطب النفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والدكتورة سلمى يوسف محمد أستاذ بقسم التصوير الفوتوغرافي بالمعهد العالي للفنون التطبيقية.

ومن المقرر أن تعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمركز "كرمة ابن هانئ" الثقافي داخل متحف أحمد شوقي.

معرض اللامرئي

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الفنون التشكيلية سبق وافتتاح معرض "اللامرئي" للفنانة رحمة إبراهيم، يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2025، بمركز كرمة ابن هانئ الثقافي بـ متحف أحمد شوقي على كورنيش النيل بالجيزة، ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 7 أغسطس 2025.

الفنانة رحمة إبراهيم

رحمة إبراهيم هي فنانة ومصورة فوتوغرافية مصرية من مواليد القاهرة عام 1988، حصلت على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان عام 2010. حصلت على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

ونالت إبراهيم الجائزة الثانية في التصوير الفوتوغرافي بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مرتين، في عامي 2023 و2025. كما فازت بالجائزة الثانية في المهرجان الأردني العربي للتصوير الفوتوغرافي عام 2023.



على صعيد المشاركات، ألقت رحمة إبراهيم العديد من المحاضرات وشاركت في معارض فنية في أماكن مرموقة مثل ساقية الصاوي واتحاد المصورين العرب فرع مصر، كما تعاونت مع جهات مختلفة منها نادي إن فوكس للتصوير وشركة "تكوين" والمعونة الأمريكية لتوثيق تراث مدينة إسنا عام 2019، حيث أقامت معرضًا خاصًا في المدينة.

وتتضمن قائمة معارضها البارزة مشاركتها في معرض التصوير الفوتوغرافي "الرجولة إعادة تصور، إعادة سرد" في فوتوبيا عامي 2022 و2025، ومعرض "هنا فلسطين" عام 2023. كما شاركت في الدورة الخامسة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عام 2024، ومعرض "الهوية" في القنصلية الإيطالية بالإسكندرية عام 2024، ومعرض "الصمود" ضمن مهرجان هي للفنون بمركز بصرية للفنون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والإسكندرية عام 2024.

وفي عام 2025، شغلت منصب المدير الفني لمعرض "فادي قدسي" بوسط البلد، وشاركت في كتاب معرض "الطريق إلى اكسبوجر التاسع" ضمن فعاليات مهرجان اكسبوجر الدولي بالإمارات العربية المتحدة. كما كانت جزءًا من ملتقى "التمكين بالفن" الذي ضم 200 فنانة حول العالم وأقيم في المتحف المصري الكبير، وشاركت في المعرض العام 45 تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

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