اليوم، فتح عدد من المتاحف القومية مجانا بمناسبة الاحتفاء بثورة 23 يوليو

قرر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فتح متاحف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والزعيم مصطفى كامل، وأمير الشعراء أحمد شوقي مجانًا أمام الجمهور اليوم الأربعاء، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص القطاع على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي أعدتها وزارة الثقافة لتسليط الضوء على المناسبات الوطنية، وفي الوقت ذاته تعزيز الوعي الفني والتاريخي لدى المواطنين، وخاصة الأجيال الشابة والأطفال.

كما تهدف مثل هذه المبادرات كذلك والتي تواكب المناسبات المصرية زيادة الوعي والمعرفة بقيمة الرموز الوطنية واسهاماتهم، أيضًا التعريف بمقومات هذه المتاحف المتفردة ودعم حركة الزيارات لها.

المتاحف المفتوحة مجانًا

وأوضحت الوزارة أن المتاحف المفتوحة غدًا مجانًا هو متحف طه حسين، وعنوانه 11 شارع طه حسين - الهرم – الجيزة، ومتحف مصطفى كامل، وعنوانه ميدان صلاح الدين بجوار سنترال القلعة، ومتحف أحمد شوقي الكائن بـ6 ش أحمد شوقي متفرع من ش مراد بجوار فندق فور سيزونز – كورنيش الجيزة.

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